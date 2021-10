Sony: pokuta milion juanů za nevhodně zvolené datum uvedení ZV-E10

7. července letošního roku měl být představen fotoaparát Sony ZV-E10 . To bylo na poslední chvíli zrušeno a odsunuto . Nakonec toto uvedení proběhlo o 3 týdny později. Důvodem bylo to, že 7. červenec je výročím japonské invaze do Číny z roku 1937, takže čínští obyvatelé i političtí představitelé začali Sony obviňovat z neúcty a absence respektu.