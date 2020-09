Sony uvádí A7C: kompaktní full frame pro fotky i video

Sony si je dobře vědoma velkého nárůstu zájmu o vlogging, a tak představila další fotoaparát, který myslí na toto použití. Po modelu Sony A7C (ILCE-7C), kompaktní full fame CSC fotoaparát. Má tedy full frame snímač Exmor R CMOS s rozměry 35,6×23,8 mm a rozlišením 25,3 MPx (efektivně 24,2 MPx). Podporuje záznam do JPEGu i 14bitových RAWů. Najdeme zde hybridní fázové zaostřování s citlivostí od -4 EV (ISO 100, F2.0) včetně podpory Real-time Tracking a Real-time Eye AF (pro lidi). Máme zde i mechanickou stabilizaci senzoru s 5EV účinkem při využití 50mm objektivu.

Společnostsi je dobře vědoma velkého nárůstu zájmu o vlogging, a tak představila další fotoaparát, který myslí na toto použití. Po modelu ZV-1 s 1" senzorem tu máme(ILCE-7C), kompaktní full fame CSC fotoaparát. Má tedy full frame snímač Exmor R CMOS s rozměry 35,6×23,8 mm a rozlišením 25,3 MPx (efektivně 24,2 MPx). Podporuje záznam do JPEGu i 14bitových RAWů. Najdeme zde hybridní fázové zaostřování s citlivostí od -4 EV (ISO 100, F2.0) včetně podpory Real-time Tracking a Real-time Eye AF (pro lidi). Máme zde i mechanickou stabilizaci senzoru s 5EV účinkem při využití 50mm objektivu.

Dnes je u fotoaparátů hodně důležité i video a u A7S můžeme počítat se záznamem v XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264). Maximem je zde UHD 4K video 3840×2160 pixelů při 30p a datovém toku 100 Mbps, které je vyčítáno z celého čipu (v podstatě 6K zmenšené na 4K). Bohužel vyšší frekvence tu nenajdeme a maximem je také jen 8bitový záznam s barevným kódováním 4:2:0. Na profesionální video tak není ideální, na vlogging to ale bude stačit. Nechybí zde totiž možnost S-Log a HLG záznamu s rozšířeným dynamickým rozsahem (škoda, že jen v 8 bitech). Pokud jde o Full HD (1920×1080 pixelů), tak zde je maximem až 120p, což už stačí na nahrávání kvalitního slow-motion videa.

Pokud jde o nastavení expozice, máme zde tradiční expoziční režimy, tedy automat, prioritu clony, času a plný manuál. Korekce expozice může být od -5 do +5 EV, bracketing nabídne 3, 5 nebo dokonce 9 snímků. Citlivosti mají rozsah od ISO 100 do 51200, režim rozšíření přináší ISO 50 až ISO 204800. Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 30 sekund, o kratších časech nebyla řeč (podporována by ale měla být i plně elektronická závěrka). Synchronizační čas blesku je 1/160 sekundy.

Sekvenční snímání může dosahovat maximální rychlosti do 10 fps. Buffer postačí na 215 JPEGů v nejvyšší kvalitě, zvládne 115 RAWů nebo 86 snímků RAW+JPEG. V případě nekomprimovaných RAWů je to 45 snímků.

Sony A7C má slot pro SDXC kartu s podporou až UHS-II standardu. Elektronický hledáček má 0,39" úhlopříčku a rozlišení 2,36 milionu bodů (1024×768 RGB pixelů). Zvětšení ale není zrovna vysoké, to dosahuje 0,59×, což je ve full frame třídě podprůměrné. Jeho obnovovací frekvence může být 50 až 120 fps. Hlavní displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 921.600 bodů (640×480 RGB pixelů). Je polohovatelný, výklopný vpřed o 176° a otočný ve 270° rozsahu, potěší i dotykovým ovládáním.

Fotoaparát je vybaven rozhraním USB-C 3.2 s přenosovými rychlostmi až 5 Gbps. Nechybí ani Bluetooth 4.1 a dva jacky pro externí mikrofon a sluchátka. A7C podporuje i FTP přenosy přes Wi-Fi (802.11ac). Přestože má fotoaparát malé tělo, našlo se tu místo na větší akumulátor NP-FZ100, který má vydržet na pořízení 680 snímků přes hledáček a 740 snímků přes zadní displej. Rozměry těla činí 124×71,1×59,7 mm a váží 509 gramů s baterií a kartou (424 gramů bez nich). Sony A7C půjde do prodeje koncem října za cenu $1799 (cca 45.000 Kč s DPH), resp. v setu s novým objektivem 28-60mm za $2099 (cca 52.000 Kč s DPH).

