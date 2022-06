Sony věří, že smartphony do roku 2024 kvalitou fotek překonají DSLR a CSC

Pomoci by tomu mělo několik technologií. Jednou jsou (na dnešní dobu relativně) velké pixely na velkých snímačích (např. 1,0µm pixely u Sony IMX766 a IMX866 ) ve spolupráci s technologií slučování pixelů i využití multiexpozice a systémů umělé inteligence. Rok 2025 má přinést další vylepšení. Další zvětšování úhlopříčky snímačů, vysokorychlostní snímání u ultra-širokoúhlých kamer, tele moduly s multi-pixely pro lepší přiblížení a mělo by se také ve zvýšené míře objevit nasazení hloubkových kamer ToF. Zlepšit se má podpora pro 8K video, multi-frame zpracování (známé také např. jako 3D odšumování, kdy se zpracovává obraz napříč historií předchozích snímků), snížit se má šum a zlepšit i HDR video. AI se má ve zvýšené míře zapojit do zpracování videa a mít kratší latence.