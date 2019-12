Sony vyrábí snímače 24/7 i přes Vánoce, poptávka je extrémní

Společnostje lídrem na trhu se snímacími čipy a bere si 51 % celého trhu, pokud jde o příjmy. Vyrábí jak o život, ale to přesto zdaleka nestačí uspokojovat poptávku, a proto vyráběla systémem 24/7 bez omezení i přes vánoční svátky. Ostatně, ono uzavřít linky vyrábějící snímače také není úplně snadné. Společnost předpokládá, že do roku 2025 už bude mít 60 % celého trhu se snímači a vypadá to, že konkurence moc nestíhá. Jedním z nejvážnějších konkurentů je dnes Samsung

Sony hovoří o tom, že pro tyto roky předpovídá výrazný nástup ToF (Time of Flight) snímačů, tedy hloubkových senzorů měřící dobu, za kterou se do snímače vrátí zpět infračervený paprsek. Ten by měl najít cestu do nových iPhonů pro rok 2020 . Nárůst poptávky po senzorech je znatelný, a to i přesto, že poptávka po fotoaparátech výrazně klesá a pokles je už nějakou dobu zaznamenáván i u smartphonů. Vtip je v tom, že dnešní telefony zdaleka nemají jen jeden snímač. Standardem jsou spíše tři až čtyři fotomoduly na zadní části, což poptávku po senzorech v podstatně znásobuje. Velkým odběratelem snímačů se stává i automotive trh. Dnešní automobily jsou prošpikované kamerami pro různé jízdní asistenty a najdeme tak na nich nezřídka i více kamer než v telefonech.