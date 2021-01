Sony zítra představí novinky, možná i full frame RX se zakřiveným čipem

si na zítra 26. ledna 16:00 našeho času chystá představení fotografické novinky nebo pravděpodobněji i několika novinek pod heslem "The one never seen". Dosud se hodně spekulovalo o příchodu nových full frame CSC Sony A9 III a A7 IV, hovořilo se také o novém kompaktu řady RX a nových objektivech. Poslední úniky nicméně napovídají, že v případě kompaktu RX by vůbec nemuselo jít o novou RX100 VIII nebo RX10 V, ale o něco ještě zajímavějšího.