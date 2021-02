Unikají snímky kamery Sony FX3, spekuluje se nad 8K rozlišením

Sony FX3, jejíž snímky unikly na Internet.

Fotografie dnes už mnohdy nestačí a spousta věcí se ze statických snímků přesouvá do oblasti videa. Není divu, že stoupá obliba multifunkčních zařízení, které jsou schopné i vysoce kvalitního videa, přitom však nestojí jako profesionální kamery a mají současně většinu jejich funkcí. Vedle fotoaparátů schopných kvalitního videa tu tak máme i tato specializovanější zařízení jako jsou např. hybridní kamery Blackmagic Sigma fp nebo Panasonic BGH-1 . Sem by měla zamířit i nová kamera, jejíž snímky unikly na Internet.

Vidíme i zvláštní tvar, který není vyloženě "fotoaparátový" (všimněte si hranatější design a mnoho závitů po těle), ale ještě dál má ke kameře. To, že půjde o hybridní zařízení, ukazuje i označení. Nemá totiž tradiční kamerovou předponu PWX jako např. FX9, ale ILME (takové používá i ILME-FX6 a má blíže k označení fotoaparátů ILCE). Kódové označení tak zní ILME-FX3. Zajímavostí je to, že kamera má údajně podporovat natáčení 8K videa, čímž by překonala dražší modely FX6 (4K) a FX9 (6K). Nic dalšího jsme se zatím nedozvěděli a ani to 8K video zatím není jisté.



