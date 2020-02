Veletrh CP+ 2020 zrušen kvůli koronaviru Covid-19

Svět začíná být čím dál výrazněji ovlivněn epidemií viru(původně 2019-nCoV). Týká se to i omezování výroby mnoha produktů včetně jejich uvádění na trh. Už byl zrušen veletrh MWC 2020 , kde jsme očekávali mnoho nových smartphonů a jiné mobilní techniky, obavy ale dopadly i na. Tento fotografický veletrh se měl konat v Japonsku od 27. února do 1. března. Jeho konání ale bylo zrušeno, což může být i důvodem, proč bylo představeno mnoho novinek v těchto dnech a ne až za necelé dva týdny v Japonsku. Organizátoři se báli, že by se jim nepodařilo před infekcí uchránit zhruba 70 tisíc návštěvníků, a tak CP+ 2020 raději úplně zrušili (Japonsko navíc potvrdilo první úmrtí ve spojitosti s koronavirem).

Otázkou také je, zda nepotká stejný osud i další veletrhy, kterých má být v blízké době hned několik. V březnu se má ve Velké Británii konat menší The Photography Show, duben má pak přinést NAB Show v Las Vegas. Organizátoři NAB Show 2020 už kontaktují zejména čínské společnosti a zjišťují, jak jsou na tom, zda se hodlají účastnit a podobně. Ohrožena může být i květnová Photokina v Německu. Tu sice zatím žádný výrobce neodřekl kvůli koronaviru, nicméně svou neúčast už před nějakou dobou ohlásily společnosti Fujifilm, Leica, Nikon a Olympus . Bylo by to už podruhé za krátkou dobu, co byla Photokina zrušena (stalo se tak i loni ). Připomeňme ještě, že kvůli koronaviru Covid-19 se očekává i další fotografický problém, pokles výroby snímačů u Sony