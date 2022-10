Xiaomi 12T Pro přináší 200MPx fotoaparát a 120W nabíjení

V nabídce telefonů Xiaomi máme dvě novinky, modely 12T a 12T Pro. Fotografy zaujme především ten druhý. Xiaomi 12T Pro má totiž velký 1/1,22" snímač s rozlišením 200 MPx díky 0,64µm pixelům. Ty ale umí slučovat do 1,28µm (4-in-1 50MPx), případně do 2,56µm velikosti (16-in-1 12,5MPx). Jeho objektiv s 8 členy má světelnost F1,69, nechybí optická stabilizace obrazu a autofokus. Podporován je záznam do JPEGu, HEIFu i RAWu. Máme tu režim Pro, k dispozici je také ProFocus a ProCut. Co se týče videa, Full HD i 4K je umožněno až ve frekvenci 60 fps, k dispozici je také 8K při 24 fps. Slow-motion video pak může být natáčeno až při 1920 fps, pochopitelně v nižších rozlišeních.



Zatímco hlavní fotoaparát vypadá slibně, horší je to s těmi ostatními. Ultra-širokoúhlý modul má jen 8 MPx, což ale bude pro většinu případů (zejména sociální sítě) stačit. Jeho úhel záběru je 120° a má světelnost F2,2. Třetím modulem je 2MPx makro fotoaparát se světelností F2,4. Jak jsme si ukázali nedávno v testu, výřez z 50MPx senzoru nabídne výrazně lepší detaily než snímek z 2MPx modulu, takže proti 200MPx snímači bude rozdíl asi ještě propastnější. Přední fotoaparát má 20MPx rozlišení a světelnost F2,24. Maximem je tu Full HD video při 60 fps, dále tu máme slow-motion při HD a 120 fps.

Telefon má 6,67" displej s rozlišením 2712×1220 pixelů (20:9, 416ppi) s obnovovací frekvencí 120 Hz (Adaptive Sync dovoluje snížení na 30 Hz). Pro dotyk je frekvence 480 Hz. Dle specifikací podporuje až 68 mld. barev (12bitové barvy), má kontrast 5M:1, vynikající barevnou přesnost Delta E=0,66. Jas činí 500 nitů, maximálně pak 1200 nitů, podporováno je HDR10+. Chrání jej sklo Gorilla Glass 5. Telefon měří 163,1×75,9×8,6 mm a váží 205 gramů.



Máme tu výkonný procesor Snapdragon 8+ Gen1 vyráběný 4nm procesem a taktem až 3,2 GHz (1×X2 3,2GHz, 3×A710 2,75GHz a 4×A510 2,0GHz). Paměť je typu LPDDR5, úložiště pak UFS 3.1. Budou dostupné kapacity 8+128GB, 8+256GB a 12+256GB. Ze zajímavostí můžeme zmínit ještě 5000mAh akumulátor s podporou 120W nabíjení (nabíječka v balení), což znamená nabití za 19 minut. Stejně jako nové iPhony 14 má GPS L1 i L5 a další polohové služby. Operačním systémem je Android 12 s nadstavbou MIUI 13.

Pokud jde o Xiaomi 12T, to má pár změn. Hlavní modul má menší 1/1,67" snímač s 0,64µm pixely a rozlišením 108 MPx (slučování 9-in-1 do 12 MPx a 1,92µm ekvivalentu), Objektiv má nadále OIS a jeho světelnost je F1,7. Maximem je tu 4K při 30 fps, slow-motion je do 960 fps, zůstává však podpora RAWu. Ultra-širokoúhlý, makro i selfie modul se nemění. Stejný displej má maximální jas snížený na 900 nitů, telefon je také o 3 gramy lehčí. Máme tu slabší 5nm procesor MediaTek Dimensity 8100 Ultra (4×A78 2,85GHz a 4×A55-2,0GHz s GPU Mali-G610 MC6). Ze hry vypadá také 12GB varianta a můžete ho sehnat jen jako 8+128GB nebo 8+256GB. Oba dva telefony mají stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, nicméně verze Pro je má od Harman Kardonu.