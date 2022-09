Záhadná roadmapa Nikonu: Z7 se 67,5MPx čipem, Z8 v příštím roce

Na Internetu se objevují úniky k nejrůznějším tématům, které pochopitelně nemusí být vždycky pravdivé. Velkou otázkou jsou např. informace o připravovaných bezzrcadlovkách Nikonu. Ty unikly z Číny a jejich pravost nebyla pochopitelně nijak potvrzena, a tak se jen můžeme podívat, o čem se diskutuje, a co se možná v budoucnu stane. Následující informace nicméně rozhodně vypadají zajímavě.

Z90 s 24,5MPx vrstveným snímačem. Má zvládat 6K videosekvence a díky vrstvené architektuře by se dalo předpokládat také vysokorychlostní video. Naopak asi moc zájmu asi nevzbudí Z50 II, která je v roadmapě vedena až na říjen 2023 a má mít nadále Ve třídě APS-C fotoaparátů bychom se údajně měli už v březnu 2023 dočkat nového high-endového APS-C modelus 24,5MPx vrstveným snímačem. Má zvládat 6K videosekvence a díky vrstvené architektuře by se dalo předpokládat také vysokorychlostní video. Naopak asi moc zájmu asi nevzbudí, která je v roadmapě vedena až na říjen 2023 a má mít nadále 21,51MPx snímač se 4K videosekvencemi, tedy stejně jako předchůdce.

Zajímavější je to ale ve full frame třídě, konkrétně v jejím high-endu. V nižších třídách nějaké revoluce nečekáme, tam se hovoří o novém Z5 II s 24,23MPx CMOS BSI snímačem. Tento model se má objevit v lednu 2023, nicméně tady je také podezřelá jedna informace, která uvádí BSI verzi i u Z5, což (pokud je mi známo) není pravdou a věrohodnosti roadmapy to ubírá. Stejný 24,5MPx CMOS BSI snímač by dle dokumentu měla dostat i retro verze Zf v červnu 2023.