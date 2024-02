Zákulisní informace: Canon má připravovat EOS R1 i R5 Mark II

Na serveru canonrumors.com se objevily nové "rumors", tedy uniklé a zákulisní informace, které nejsou oficiální. V tomto případě jsou hodnoceny skórem CR3, což znamená středně pravděpodobný únik (CR5 jsou např. většinou už uniklé tiskové zprávy). Mluvilo se tu o vlajkové lodi, což není nějak zvlášť překvapivé, neboť o tomto fotoaparátu už v minulosti mluvil (resp. ho naznačoval) i samotný Canon . Nově se také hovoří o fotoaparátu. Ten nahradí dnes už přes 3 roky starý EOS R5 , který přinesl vysoké 45MPx rozlišení i 8K video a formát HEIF. Zatím ale není jasné, v čem by měl být vylepšen. Zda to bude např. podpora pro 8K60p nebo 4K240p (dnes umí 8K30p a 4K120p), netušíme. Zde se předpokládá, že by se tak mělo stát v první polovině roku před uvedením EOS R1.

Novinky by se ale měly objevit i na poli objektivů. Představit se má letos, který doplní nynější objektiv 35mm F1.8 Macro IS STM o výrazně světelnější variantu. Současně to znamená, že objektivy F1.2 budou už tvořit trojici s novým 35mm objektivem a stávajícími 50mm a 85mm. Zatím jediným 28mm objektivem v nabídce je pancake RF 28mm F2.8 STM , ten by nově měla doplnit výrazně světelnější variantanebo. Pravděpodobnější se zdá být spíše verze s F1.8, neboť v RF už objektivy F1.4 nefigurují a místo nich má Canon jen F1.2L. A o takové světelnosti se nemluvilo. Nakonec ještě přijde, tedy telezoom, který dostane elektronický zoom zaměřený na natáčení videa.