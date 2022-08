4 ocenění EISA 2022-2023 pro Nikon: zářily hlavně objektivy

Společnostise letos na cenáchhodně dařilo. Získala celkem 4 ceny, což znamená druhé místo za Sony . Nejlepším fotoaparátem vůbec se stal Nikon Z9 . Má 45,7MPx full frame snímač CMOS a rychlý procesor Expeed 7. Zvládá sekvenční snímání 30 fps do JPEGu a 20 fps do RAWu, k dispozici je také autofokus s Advanced 3D Tracking. Fotoaparát umí i interní záznam do 12bitového RAWu v 8K60p.