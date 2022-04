Teleobjektiv Nikkor Z 800mm F6.3 VR S je s necelými 2,4 kg "muší váha"

Fresnelův člen najdeme v několika objektivech Nikonu a ve všech doslova šokoval tím, jak "malý" objektiv pomohl vytvořit (pochopitelně to platí na poměry dané kategorie, stále jde o velké objektivy). U objektivu 300mm F4 pomohl snížit hmotnost z 1,44 na 0,75 kg, 500mm F5.6 pak byl kratší než např. 300mm F2.8. Nyní tu máme další takový,. Při své 800mm ohniskové vzdálenosti dosahuje úhlu záběru 3°10' na full frame a 2° na APS-C (přepočtených 1200 mm). Na svou třídu je opravdu kompaktní, na délku má 385 mm, v průměru pak 140 mm (pro zajímavost, zrcadlovkový 800mm F5.6 měří 461×160 mm). Zatímco délka se snížila o slušných 16 %, u hmotnosti je to ještě výraznější. Ta šla dolů o 48 % ze 4590 na pouhých 2385 gramů. Ano, i to je hodně, ale na svou kategorii objektivů je to opravdu "pírko". Pro představu, 800mm F5.6 od Canonu váží 3140 gramů (pro DSLR 4500 gramů).