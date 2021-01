Canon přiznává, že EOS R5 má 8K video hlavně kvůli marketingu

Takeshi Tokura z Canonu. Ten poskytl rozhovor pro server Toyo Keizai, kde přišla řeč především na fotoaparáty Canon EOS R5 a R6. Ty slaví takové prodejní úspěchy, že pomáhají celé společnosti

Marketing hraje velkou roli a nedávno to přiznal iz Canonu. Ten poskytl rozhovor pro server Toyo Keizai, kde přišla řeč především na fotoaparáty Canon EOS R5 a R6. Ty slaví takové prodejní úspěchy, že pomáhají celé společnosti zvýšit předpoklad zisku pro uplynulý rok (ten se dle analytiků může zvýšit z 52 na 80 mld. jenů), a to i přesto, že je jich nedostatek . Nakolik jsou za zvýšení předpokladu zodpovědné tyto fotoaparáty (a nakolik další produkty), ale zatím nevíme.

Za úspěchem EOSu R5 vidí Tokura několik příčin. Prvním je to, že přináší proti původní generaci EOS R a RP výrazně více. Dobré bylo také načasování, které se trefilo do oživení trhu po koronavirovém propadu, takže se svezl na vlně zvyšujícího se zájmu. Dalším důvodem může být i označení EOS R5, kde je číslo "5" spojováno s průlomovými produkty Canonu ještě z DSLR éry. Zajímavostí je i to, proč se vlastně do fotoaparátu dostalo 8K video. Tokura říká, že samotný EOS R5 není tažen profesionálními kameramany (a do nejvyšších profesionálních tříd natáčení videa nebyl mířen), ale 8K bylo protlačeno z marketingových důvodů, aby byl Canon první, kdo to má. A očividně to zafungovalo, protože se o EOS R5 hodně psalo. Bohužel to ale bylo i z toho důvodu, že zde vypukla aféra s přehříváním při natáčení videa. Dnes spousta recenzí full frame CSC fotoaparátů řeší primárně to, jak rychle se přehřejí.

Canon si je vědom nedostatečné šíře nabídky ve full frame CSC a chce to před Olympiádou napravit (otázkou je, zda vůbec bude). Bylo tak naznačeno, že bychom se měli dočkat dalších teleobjektivů s bajonetem RF, a to v poměrně krátké době (pochopitelně je s pomocí adaptéru možné používat stávající objektivy EF). Na rozdíl od Nikonu se ale chce nadále věnovat i zákazníkům se zrcadlovkami. Canon vidí velký smysl i v nejrůznějších zařízeních pořizující video, což mohou být i bezpečnostní kamery (ostatně už před několika lety mohutně investoval do Axisu ) a jiná zařízení např. pro aplikace AR a VR.

