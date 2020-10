Finanční výsledky Canonu: fotoaparátům a tiskárnám se docela daří

Canon zrovna příznivým. Koronavirová pandemie dolehla i na něj a firma se 758,9 mld. japonských jenů. Zisk se snížil o výrazných 50,1 % ze 38,4 na 19,2 mld. jenů, nicméně pozitivní je to, že se společnost udržela v kladných číslech. Druhé čtvrtletí letošního roku nebylo pro společnostzrovna příznivým. Koronavirová pandemie dolehla i na něj a firma se ocitla ve ztrátě (pokles příjmů o necelých 26 %), ačkoli to neplatilo pro divizi fotoaparátů a tiskáren. Té však zisk klesl meziročně o téměř 94 %. Třetí čtvrtletí (Q3/20) je pro firmu ale mnohem příznivější. I tak sice došlo ke snížení příjmů, ale tentokrát je to o 12,7 % z 869,5 na. Zisk se snížil o výrazných 50,1 % ze 38,4 na, nicméně pozitivní je to, že se společnost udržela v kladných číslech.

Viník je naprosto jasný. Kancelářská zařízení tvoří téměř polovinu celého Canonu a se zavíráním velkých kanceláří a práci z domova je jasné, že i malý pokles se značně projeví. Jenže pokles této divize byl o nemalých 21 % ze 425,3 na 335,9 mld. jenů a zisk klesl ze 40,1 na pouhých 2,5 mld. jenů.



V tom má Canon ale současně i štěstí, protože práce z domova sice znamená, že neprodá zařízení do velkých kanceláří, ale naopak je prodá do těch malých, domácích. Fotografická divize, která obsahuje vedle fotoaparátů právě také tato zařízení (domácí tiskárny, multifunkce), tak vykázala celkem slušné výsledky. Příjmy sice klesly o 2 % ze 189,2 na 185,4 mld. jenů, ale provozní zisk se zvýšil o 167 % z 10,1 na solidních 26,9 mld. jenů. To znamená 14,5% provozní marži, a to je dosti pěkné číslo.

91,2 mld. jenů vlastně úspěchem. Značně se daří především novým full framům Canon EOS R5 a EOS R6, které pomohly zvýšit

Právě část s tiskárnami si velmi pěkně polepšila o 20,9 % ze 68,5 na 82,8 mld. jenů (zdaleka to ale nevykryje propad velkých kancelářských zařízení). Fotoaparáty trpí celkovým zmenšením trhu, ale i tak je vlastně 16% propad ze 108,6 na 91,2 mld. jenů vlastně úspěchem. Značně se daří především novým full framům Canon EOS R5 a EOS R6, které pomohly zvýšit tržní podíl např. v Japonsku. Výsledky dokonce předčily očekávání Canonu natolik, že se rozhodl zvýšit odhady prodejů objektivů za celý rok o 0,5 milionu na 5,9 milionu kusů. Pokud jde o počty za poslední čtvrtletí, prodáno bylo 640 tisíc CSC/DSLR fotoaparátů (meziročně 35% pokles) a jen 360 tisíc kompaktů (46% pokles). Zaujal prý i nový PowerShot Zoom

