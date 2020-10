Japonský trh s full frame CSC: Canon ohrožuje Sony, zabodoval i Lumix S5

Na serveru BCN se objevila statistika prodejůfotoaparátů na japonském trhu. Ta rozhodně nejsou nezajímavá.se poprvé dostalo pod 60 % počátkem roku 2019, nicméně ještě do minulého měsíce si drželo nadpoloviční většinu trhu. Ta se nyní změnilo a propadlo se o více než 10 procentních bodů (z cca 55%) na nynějších 43,9 %. To je stále dost na první místo, ale vypadá to, že by se na první příčku mohl brzy dostat. Jeho novinky v podobě modelů EOS R5 EOS R6 rozhodně zaujaly a z cca 28 % už vyskočil na 34,7 %. Sony tak má stále náskok, ten ale nemusí trvat dlouho.