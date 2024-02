Full frame Foveon od Sigmy nabírá další zpoždění, letos nebude ani náhodou

Sigma Foveon se objevily na trhu už dávno (před lety jsme otestovali např. full frame varianty je to běh na hodně dlouhou trať. Jeho vývoj byl

Zatímco APS-C verze snímačůse objevily na trhu už dávno (před lety jsme otestovali např. Sigmu DP2 ), v případěvarianty je to běh na hodně dlouhou trať. Jeho vývoj byl ohlášen několikrát, např. v roce 2019 a vyvíjel se už dlouho předtím (první zmínky z 2016). Byly problémy s návrhem, hledáním výrobního partnera, přičemž už v roce 2016 měla Sigma smlouvu s americkým partnerem, ze které sešlo, a covidová krize o pár let později také ničemu nepomohla. Firma přesto očekávala , že by po několika zdrženích mohla novou verzi představit letos. To se ale nestane. V rozhovoru pro PetaPixel totiž CEO Sigmy, Kazuto Yamaki, řekl, že se z druhé fáze vývoje nikam neposunuli. Jsou v ní už druhým rokem a nadále je zásadním problémem hledání partnera, který by tento snímač vyráběl.

To už bylo problémem v minulosti a ačkoli sice nyní byl nalezen potenciální partner, nedošlo zatím k dohodě a ani pořádnému testování. Prozatím se pracovalo s prototypem čipu o velikosti o trochu menší než full frame, pro testování tu byl pozitivní ten fakt, že měl stejnou strukturu pixelů, kterou by měl mít i finální produkt. Při testování byly nicméně nalezeny chyby, které v Sigmě opravili, nyní se tak čeká na další prototyp u možného nového partnera, který by měl přijít patrně v létě. A zde je problém. Je tu velké riziko, že nový výrobní proces u potenciálního partnera opětovně nebude dostatečně dobrý a hledání pak může začít znova. Sigma tak nyní vidí větší problém v možnostech výroby než samotné struktuře čipu.

Sigma nyní říká, že i kdyby byl prototyp, který by měl letos přijít, perfektní, zdaleka to neznamená, že bychom se v dohledné době měli dočkat nového fotoaparátu s tímto senzorem. Yamaki říká, že se tým nevzdává, ale i v tom nejlepším případě je takový fotoaparát stále ještě několik let daleko.