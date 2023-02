Sigma by chtěla představit full-frame snímač Foveon X3 v roce 2024

Společnostvede Kazuto Yamaki, který je často hostem různých rozhovorů a na rozdíl od mnoha jiných CEO odpovídá i na citlivější dotazy ohledně technologií a budoucích plánů. Nedávno se nechal slyšet, že Sigma ukončí vývoj objektivů pro Micro 4/3 , prozradil ale také situaci okolo připravovaného full frame čipu. Jeho vývoj byl ohlášen v roce 2019 , stále však čelí mnoha technickým problémům a už v roce 2020 byl dosavadní vývoj zahozen a začalo se od začátku . Později se hovořilo o dalších vývojových chybách i o změně výrobního partnera , loni pak firma hovořila o vstupu do 2. fáze testování , kdy se výsledná struktura testovala na menším formátu. Nyní prozradil, že full frame prototyp čipu stále neexistuje a firma tak nadále není ve 3. fázi vývoje.

Stále se pracuje na architektuře pixelů, jsou zde technické problémy a vývoj se v mnoha detailech stále začíná od začátku. Problémy se ale postupně daří překonávat a Yamaki věří, že by Sigma mohla letos přece jen přijít s prototypem. Připomeňme, že full frame prototyp byl plánován už na rok 2022 . Pokud to letos vyjde, chtěl by vydat první fotoaparát s novým senzorem v průběhu příštího roku. Myslíte si, že vyjde?