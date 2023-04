Generace Z na TikToku objevuje kouzlo fotoaparátů zavádějícími srovnáními

Prodeje digitálních fotoaparátů možná půjdou lehce nahoru. Už víme, že Fujifilm má dodnes vyprodaný kompakt X100V kvůli virálnímu videu jedné tiktokerky a následným zájmem o filmové filtry ve fotoaparátech této značky, nyní se touto sociální sítí šíří nová vlna srovnávání smartphonů vůči digitálním fotoaparátům. Postaralo se o ni několik tiktokerek jako Lauren Wolfe nebo Bella Ramirez. Ty prezentovaly fotografie z telefonu a z kompaktního fotoaparátu s tím, že digitální fotoaparát posunul jejich snímky na úplně jinou úroveň. Kolik lidí se v reakci na to rozhodne rozběhnout do obchodů a koupit nový Canon PowerShot řady G7 X , na kterých byly snímky prezentovány, to se teprve uvidí. Alespoň u nás jsou oba modely (II i III) stále bezproblémově dostupné.

Problém s tímto trendem je ale to, že srovnání nejsou zrovna nejpřesnější. V zásadě ukazují silu interního blesku, který je u telefonů (a iPhonů také) obvykle velmi slabý na to, aby dokázal prosvětlit postavu ve stínu. Naproti tomu xenonový blesk v kompaktech toto zvládne a spolu s výraznější podexpozicí vytáhne postavu více proti pozadí. V tomto ohledu jsou telefony (v drtivé většině případů) opravdu na výrazně horší úrovni než kompakty. Dobré by ale bylo, kdyby tyto snímky byly opravdu srovnáními, ideálně snímky vedle sebe a ne mnohdy odlišnými fotografiemi pořízenými s jinými pózami a podobně (zejména případ Belly Ramirez).

Nepřekvapí, že se na sociální sítích zvedla jak vlna toho, že snímky přesvědčily uživatele k nákupu nové fototechniky, tak i vlna nesouhlasných názorů, že horší výsledky z telefonů jsou dány spíše chybou uživatele než chybou fotografické techniky. Fotografové možná ale díky tomu vezmou na milost sociální síť TikTok, proti které se sice spousta lidí vymezuje, ale v tomto ohledu může způsobit větší zájem o fotografickou techniku a spolu s tím i zvednout prodeje fotoaparátů. Na druhou stranou je otázkou, zda je opravdu nutné si kupovat nový digitální fotoaparát za 15 tisíc Kč i více, když v případě nasvětlení by podobný výsledek mohlo nabídnout i nějaké rozumnější externí LED světlo za řádově nižší cenu.