Leica možná chystá nový kompakt, spekuluje se o APS-C senzoru

A zde se nám to zamotává. Stejné číslo doplněné jen o písmenko "A" napovídá, že by mohlo jít jen o malé vylepšení původního modelu, jenže Panasonic už žádný novější model nevydal, takže na čem by byla novinka vlastně založena? Objevují se ale zprávy také o tom, že navzdory tomuto by mělo jít o podstatně větší upgrade a jakousi baby-Q3. Leica Q3 je docela populárním full frame kompaktem a spekuluje se, že nový model, o kterém je řeč (D-Lux 8?), by mohl být jakousi APS-C variantou. Neměl by tedy mít už 4/3" snímač, ale větší APS-C senzor. Tím to navíc nekončí. Místo zoomovacího světelného objektivu se zde údajně má objevit pevný a ještě světelnější objektiv (předpokládá se takový, který by po přepočtu mohl dávat zhruba 28 mm jako u Leicy Q3). Toto vše jsou ale stále jen spekulace, vůbec nic potvrzeného. Uvítali byste takový kompakt?