Nikon chystá novinku na 10. května, mohla by to být Z8 aneb kompaktní Z9

Fotoaparát Nikon Z8 byl zmiňován už koncem loňského léta. Tam to původně vypadalo na 67MPx čip , ten se ale patrně objeví spíše v Z7 III. Od té doby vyšlo najevo, že by seměl stát spíše kompaktnější variantou Nikonu Z9 . Tato bezzrcadlovka je mnohými označována za nejlepší CSC na trhu, jenže ne každému mohou vyhovovat její velké rozměry (má integrovaný grip). Hovoří se o tom, že by Z8 měla mít rozměry 144×118×83 mm, zatímco Z9 měří 149×149,5×90,5 mm. Hmotnost by se měla dostat pod 1 kg (Z9 váží 1,16 kg bez baterie a karty, resp. 1,34 kg s nimi). V ostatních ohledech by se nemělo moc změnit.