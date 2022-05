RED žaluje Nikon kvůli technologii komprese RAW videa v Z9

RED a Nikon. Nikon použil

Před několika týdny vyšel firmware 2.0 pro Nikon Z9 . Ten přinesl mnoho novinek a vedle 12bitového záznamu ProRes RAW HQ to byla především možnost interního záznamu videa 8.3K 60p ve 12bitovém N-RAWu. A právě to se stává terčem sporu mezi společností. Nikon použil technologii TicoRAW od IntoPIX, která ale podle REDu v Nikonu Z9 porušuje celkem 7 jeho patentů ohledně technologie komprese pro interní záznam videa v RAWu.

Ta využívá oddělené komprese pro modrý a červený kanál, což zvyšuje schopnost komprese dat. Zelený kanál je první, který je demozaikován, a modré a červené kanály jsou pak rekonstruovány na jeho základě. To vše by mělo zajistit rychlou a velmi účinnou kompresi RAWu téměř beze ztrát.

Otázkou nyní je, jak se bude celá kauza vyvíjet, a co se stane, pokud by soudy uznaly, že je RED v právu. Není to poprvé, co RED napadl porušení svých patentů, což např. zapříčinilo odstranění podpory interního záznamu do Apple ProRes RAW z kamery DJI Ronin 4D, náhradu za ProRes 4444 XQ a snížení ceny ze 7199 na 6799 USD. Interní záznam videa do RAWu tak bude pro ostatní výrobce hodně tvrdým oříškem.