S Nikonem D6 už mají problémy i objektivy Tokina

Vypadá to, že zrcadlovka Nikon D6 se v oblasti jejího zapínání chová poněkud jinak než předchozí modely, s čímž si některé modely jiných značek neví moc rady. Před týdnem začal řešit nekompatibilitu Tamron , nyní se přidává i. Její objektiv Opera 50mm f/1.4 FF totiž vykazuje úplně stejné problémy jako objektivy Tamronu.

Autofokus tak může přestat fungovat poté, co se zapne fotoaparát, stejně tak má problémy s fungováním po přechodu z režimu spánku. Zajímavé však je, že jiné objektivy Tokiny tento problém nemají a podobně je tomu i u Tamronu, kde to postihuje jen dva objektivy. Společnost se už snaží přijít na to, kde je problém a snad jej brzy odstraní.

