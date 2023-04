Sigma uvedla APS-C objektiv 23mm F1.4 DC DN Contemporary

před několika dny představila 3 nové objektivy. Pro full frame to byl model 17mm F4 50mm F2 , pro APS-C je to pak nový objektiv. Má 23mm ohniskovou vzdálenost, a protože je určen pro APS-C CSC fotoaparáty, po přepočtu dává 35 mm a úhel záběru 63,4°. Skládá se z 13 optických členů uspořádaných do 10 skupin. V tomto počtu jsou tři elementy z SLD skla a 2 asférické. Světelnost dosahuje výborné hodnoty F1,4 a clonit lze max. na F16 pomocí 9lamelové clony. Objektiv nemá clonový kroužek.