Sigma v rozhovoru pohovořila o problematickém Foveonu i o objektivech

Kazuto Yamaki ze společnostise zúčastnil rozhovoru pro server Imaging Resource a je to rozhodně zajímavé čtení. Zmiňuje minimální dopad koronavirové pandemie na výrobu objektivů i zpomalení vývoje kvůli omezení počtu pracovníků, kteří mohli do práce. Dalším tématem byl full frame Foveon, který se už měl dostat na trh . Byl však posunut kvůli návrhovým chybám, které je potřeba vyřešit. Druhým problémem je výroba, o kterou se nakonec postará společnost v USA, jež má ale kořeny v japonské společnosti NEC. V jejím případě ale bude nutné vyrábět Foveony nadvakrát. Použitá litografická technika neumožňuje vyrobit celou plochu snímače najednou, a tak se musí dělat po polovinách (to byl i důvod používání APS-H čipů v začátcích digitální fotografie, které byly maximální plochou, jež šla vyrobit najednou).