Smartphony s 24 GB RAM realitou: nový Red Magic 8S Pro+

Je to jen něco málo přes týden, co jsme vás informovali o záměru mnoha firem přijít s telefony s 24 GB operační paměti RAM. Nyní se to stává realitou. Značkapatřící pod čínské ZTE totiž přichází s telefony. Zatímco klasické 8S Pro bude k dispozici v konfiguracích 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB a 12GB/512GB, 8S Pro+ začne na 16GB/256GB, pokračovat má přes 16GB/512GB, speciální verze Aurora této řady bude k dispozici dokonce jako 16GB/1TB a. Tato varianta tak se svými 24 GB RAM předčí velkou část počítačů a notebooků na trhu. Pokud jde o ceny, 8S Pro 8GB/128GB začíná na 3999 juanech (12 tisíc Kč), nejdražší verze 8S Pro+ Aurora 24GB/1TB bude za 7499 juanů (23 tisíc Kč v přímém kurzovém přepočtu).