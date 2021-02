Sony by letos mělo uvést 8K čip pro Micro Four Thirds: že by pro Lumix GH6?

Na Internetu se objevily informace o tom, že bymělo letos představit nový snímač pro. Tuto informaci přinesly obvykle velice spolehlivé zdroje, což zvyšuje pravděpodobnost, že se tak opravdu stane. Tento snímač by měl podporovat natáčenívideosekvencí, což současně znamená, že se bude muset významně navýšit rozlišení senzoru. Např. nynější Panasonic Lumix GH5 má 20 megapixelů a samotné UHD 8K by vyžadovalo minimálně 7680×4320 pixelů, tedy 33,2 MPx. Pro DCI 8K by to muselo být 8192×4320 pixelů, tedy 35,4 MPx.

Panasonic už potvrdil vývoj nástupce Lumixu GH5 , takže s GH6 můžeme počítat a je docela pravděpodobné, že by nový snímač mohl zamířit právě sem. Pokud by však Panasonic ponechal poměr stran 4:3, pak by nový snímač musel mít dokonce 50,3 MPx, aby zvládl DCI 8K video, nicméně nelze vyloučit, že by se tu mohl objevit snímač s menší výškou (např. 3:2 - na to by stačilo 44,7 MPx). Je docela dobře možné, že půjde opět o multi-aspect senzor. To však uvidíme až v budoucnu. Připomeňme ještě, že 8K fotoaparát s Micro Four Thirds čipem připravuje i společnost Sharp