8K hybridní fotoaparát Sharpu je hotov a levnější

Najdeme tu klasické velké HDMI a obrovský dotykový a polohovatelný 5,5” displej s HD rozlišením. Nebudou chybět ani 3,5mm jacky pro sluchátka a externí mikrofon, nezapomnělo se dokonce ani na podporu mikrofonů přes mini XLR. Pokud jde o stabilizaci, ta nebyla zmiňována. Pravděpodobně tu tedy nebude, protože se nejspíš předpokládá profesionální užití se stativy, follow-focus systémy a podobně.

Příznivou zprávou je také cena. V minulém roce Sharp předpokládal hodnotu okolo $5000 , nyní hovoří o $4000. Fotoaparát by se měl dostat do prodeje v polovině letošního roku nejprve v Japonsku. Zda to Sharp stihne před Olympijskými hrami, to se ještě ukáže. Zde by totiž mělo dojít k prvnímu masivnějšímu nasazení 8K kamer. Zbytek světa se novinky dočká později, těžko ale říci, zda se objeví všude (např. i v Evropě).