Úspěch Canonu: 6 ocenění EISA 2020

Další tituly pak putovaly na adresu CSC objektivů. Nejlepším standardním zoomovacím objektivem je letos Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM . Má dle poroty vynikající kvalitu obrazu v celém ohniskovém rozsahu, minimální zkreslení, rychlé a přesné zaostřování díky motorku Nano USM a optickou stabilizaci, která může fungovat v duálním režimu. Má také odolnou konstrukci. Nejlepším objektivem vůbec se stal Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM . Tento telezoom poskytne vynikající kvalitu obrazu v kompaktním těle, vysokou odolnost a stabilizaci obrazu. Nakonec tu máme ještě nejlepší inovaci v oblasti objektivů. Zde jde o objektivy Canon RF 600mm a 100mm F11 IS STM . Vyznačují se velmi kompaktní konstrukcí a pevnou clonou. Mají skládací konstrukci, díky čemuž mají být skladnou teleoptikou i pro full frame fotoaparáty a chlubí se i účinnou optickou stabilizací.