Zájem o kompakty roste, Fuji X100 VI rozvířil vody, lidé hledají i info o Sony RX100

V roce 2008 a 2010 bylo prodáno rekordně vysoké množství kompaktů, šlo tehdy o zhruba 110 milionů kusů . Něco takového je ale s příchodem smartphonů už dávno minulostí. Např. v roce 2023 to bylo jen 1,7 milionu kusů, což je asi 1,5-1,6 % rekordu před cca 15 lety. Jsou to ale také sociální sítě, které kompaktům vlévají trochu krve do žil. Mnoho influencerů přichází s videoklipy, kde kompakty jako [dnes už] retro hračky zkouší a prezentují, jak jsou jimi nadšeni. Vyhledávání pojmů jako Coolpix roste a hodně se o to zasadil fotoaparát Fujifilm X100 a jeho následovníci. Jejich filmové režimy se díky několika virálním videím na TikToku a jiných sítích staly velmi populární a řada X100 je už dlouho vyprodaná.

Nejnovější model Fujifilm X100VI toto ještě zesílil. Přestože má produkci 2krát vyšší než předchozí modely, navýšení rozlišení z 26 na 40 MPx i použití mechanické stabilizace senzoru natolik zaujalo, že je fotoaparát na 2 roky dopředu vyprodaný . I to opětovně přidává na zájmu o kompakty obecně. Vidět je to i na trendech ve vyhledávání, které prezentuje Google. Nahoře vidíte graf z trends.google.com na dotaz "fujifilm x100". Jak je vidět, z minima v roce 2021 se to dost zvyšuje a z hodnot kolem 10 jsme se v roce 2023 dostali už k 20-25 a uvedení X100 VI toto dále navýšilo.