Další patenty Canonu ukazují širokoúhlé zoomy včetně 11-24mm F4

Druhým objektivem je, jehož skutečný rozsah je 12,36 až 23,30 mm (1,89× zoom). V tomto případě tu máme lepší konstantní světelnost F2,91, úhly záběru 104,82° až 85,76° a kratší délku od 130,51 do 119,64 mm. Následujes rozsahem 14,42 až 33,95 mm a F4,08-4,12. Tento objektiv ale už známe i z obchodů, je to RF 14-35mm F4L IS USM . Jako poslední je tus rozsahem 15,45 až 33,95 mm (2,2× zoom) a světelností F2,9. Má jinou konstrukci než již prodávaný RF 15-35mm F2.8L IS USM a těžko říci, zda by Canon po tak krátké době chystal náhradu. První dva objektivy by ale smysl dávaly. Uvítali byste je na trhu?