Leica představuje 4/3" kompakt D-Lux 8 se zoomovacím objektivem

Leica rozhodla, že oživí svou kompaktní řadu D-Lux a představí nový model D-Lux 8. Před dvěma měsíci se objevila zpráva, že by Leica mohla chystat nový Patrně díky zvýšenému zájmu o profi kompakty, jako jsou Fujifilm X100 VI nebo Ricoh GR III , serozhodla, že oživí svou kompaktní řadu D-Lux a představí nový model. Před dvěma měsíci se objevila zpráva, že by Leica mohla chystat nový APS-C kompakt s pevným světelným objektivem, nicméně to, že předchozí (a dnes ukončený model D-Lux 7 , který vychází z Panasonicu Lumix LX100 II ) měl kódové označení 3952, a novinka byla zaregistrována s číslem 3952A, napovídalo, že spíše půjde o jemné vylepšení předchozího modelu než o zbrusu nový kompakt s úplně jiným objektivem. A přesně tak se i stalo.

Nový model D-Lux 8 je jen velmi mírným vylepšením D-Lux 7 a není ani pořádně jasné, co vlastně Leica vylepšila. Vypadá to akorát na jednodušší ovládání a ještě menší počet ovládacích prvků než doposud, což by mělo nahrávat těm, kteří přechází z telefonů (nebo k němu chtějí doplněk), než profesionálněji zaměřeným fotografům.



Interně to vypadá na pořád tentýž fotoaparát, tedy kompakt se 4/3" snímačem CMOS s rozlišením 21 MPx, z něhož se využívá menší ploška o efektivním rozlišení 17 MPx. Máme tu i stejný objektiv Leica DC Vario-Summilux 10.9–34mm f/1.7–2.8 ASPH. s přepočtenými ohniskovými vzdálenostmi 24 až 75 mm. Fotoaparát podporuje RAW (DNG soubory) a v balení najdete i malý externí blesk. Do prodeje půjde 2. června 2024 za cenu 1595 USD. Je tak dokonce o pár dolarů levnější než Fujifilm X100 VI.