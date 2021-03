Nikon oficiálně oznámil vývoj Z9: full frame CSC s 8K videosekvencemi

V posledních měsících jsme se několikrát dozvěděli, že by měl Nikon pracovat na novému full frame CSC fotoaparátu ( 1 2 ). Trvalo to jen chvíli a máme to tu oficiálně. Chystá se nový fotoaparát. Tzv. rumors se v tomto případě trefily, takže i sám Nikon hovoří o vrstveném full frame senzoru. Ten by měl využívat i nového systému zpracování obrazu, tedy patrně výkonnějšího procesoru.