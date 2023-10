Samsung chystá 200MPx snímač pro tele-modul. Měl by lépe fotit. Bude?

Už i telefony mohou mít poměrně velký "optický" zoom. Zde se to většinou řeší soustavou pevných objektivů, a tak např. na Galaxy S23 Ultra najdeme vedle 3× zoomu i modul s 10× zoomem. V takových případech jsou už dost problémy se stabilním obrazem, což ukázala naše recenze Galaxy S22 Ultra , kde bylo video z max. zoomu v podstatě nepoužitelné, a je to také důvodem, proč Apple u svého nového iPhonu 15 Pro Max šel jen na střízlivější 5× zoom. V případě Galaxy S23 Ultra máme u teleobjektivů maličké 1/3,52" senzory s 10MPx rozlišením a společnost Samsung na svých stránkách prezentovala nový přístup k řešení otázky teleobjektivů do budoucna (článek mezitím zmizel a je otázkou, co to znamená).



Myšlenka je taková, že 3× modul by byl nahrazen novým 3× nebo 3,5× modulem (přepočtených 85 mm) se snímačem s obrovským rozlišením 200 MPx. Výsledkem by bylo, že 6× i 12× přiblížení by se dělo výřezem z čipu a i to maximální by pořád stačilo na výsledných cca 12,5 MPx. Podle Samsungu by to vedlo k tomu, že by se neztrácelo rozlišení, nicméně musíme tu být opatrní a nevěřit všemu, co se píše (ona by se totiž výrazně snižovala míra over-samplingu). Pokud by se použil ISOCELL HP3 s 0,56µm pixely, tak zde jde o 1/1,4" snímač. 6× režim by tak pracoval s 1/2,8" ploškou. Modul by tak nabízel větší přiblížení (6×) a šlo by o 50MPx výřez z větší plošky než dnes, což by se mělo příznivě projevit na kvalitě snímků.

Další přibližování by už ale byl problém. Při maximu (12× zoom) by šlo o 12,5MPx výřez, což je stále více než dnešních 10 MPx, nicméně zatímco dnes jde o obraz z 1/3,52" snímače, v tomto případě by šlo o výřez z ekvivalentu 1/5,6". A tady bych si už iluzi o lepší kvalitě obrazu opravdu nedělal. Ono i kdyby se vzal jen 10× zoom, šlo by zhruba o 1/4,7" výřez, a to je výrazně menší plocha než dnes (šlo by nicméně o cca 18MPx výřez).