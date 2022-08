Samsung Galaxy S23 Ultra bude mít údajně 200MPx snímač

Galaxy S23 Ultra by ale měl toto číslo navýšit a obsahovat dokonce 200MPx čip. Nešlo by ale o první telefon s tak vysokým rozlišením, nedávno už jeden takový představila Motorola (

Před několika měsíci jsme testovali telefon Samsung Galaxy S22 Ultra , který měl hlavní 108MPx snímač. Jeho nástupce, modelby ale měl toto číslo navýšit a obsahovat dokonce 200MPx čip. Nešlo by ale o první telefon s tak vysokým rozlišením, nedávno už jeden takový představila Motorola ( X30 Pro ). Zajímavou informací je to, že by nemělo jít ani o čip ISOCELL HP1 typu 1/1,2" s 0,64µm pixely, ale ani ISOCELL HP3 , který má menší 0,56µm pixely a je typu 1/1,4". Hovoří se totiž o tom, že by zde měl být dosud nepředstavený snímač HP2. Jak se bude lišit proti předchozíma dvěma, to zatím nevíme.

Možností je více. Může mít větší úhlopříčku a trochu větší pixely, lišit se také může míra slučování pixelů. Výše zmíněné dva čipy slučují 4 nebo 16 pixelů do jednoho, výstupem je tedy 50MPx nebo 12,5MPx rozlišení. Pokud by se použilo o něco rozumnější slučování po 9 pixelech, které by umožnilo dosáhnout fyzicky větších pixelů než při dělení na 16, a tedy i menšího šumu a přitom stále zachování výhod slučování, mohlo by být výstupem cca 22 MPx. Jak to bude, to se ale teprve ukáže. Ostatní moduly by měly zůstat, tedy 12MPx ultra-širokoúhlý modul a pak dva teleobjektivy s 10MPx snímačem, jeden s 3× zoomem, druhý s 10× zoomem.

Galaxy S23 Ultra by měl mít procesor Snapdragon 8 Gen2 a ve všech zemích by se měla objevit právě tato varianta (neměla by existovat varianta s Exynosem). Hovoří se o 5000mAh akumulátoru s podporou 45W nabíjení. Přední kamerka by pak měla mít autofokus a rozlišení 40 MPx. Pokud jde o uvedení, to by mělo proběhnout patrně v prvním čtvrtletí příštího roku.